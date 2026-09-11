Informations pratiques

La Chapelle-Neuve

Exposition « Entre mets et sentiments »

Le Cosy 22 rue principale La Chapelle-Neuve Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-04

fin : 2027-02-05

Date(s) :

2027-01-04

À travers une série de cartes postales issue des collections du Carton Voyageur – Musée de la carte postale de Baud, l’exposition itinérante « Entre mets et sentiments » nous emmène dans une Bretagne gourmande et tendre où les noces et les pardons sont autant d’occasions de se retrouver autour d’une table, mais surtout entre amis, familles et communautés pour partager bien plus qu’un repas.

En retraçant des moments forts de la vie locale (pardon de Saint-Nicodème à Pluméliau, repas au Manéguen à Guénin, noces à Languidic) et les amoureux de tous âges, nous vous proposons de goûter les souvenirs d’autres pour mieux savourer ceux à venir : cuisiner ensemble, transmettre une recette, dire que l’on aime avec un bon petit plat … soyons gourmands de moments partagés !

Accessible aux heures d’ouverture. .

Le Cosy 22 rue principale La Chapelle-Neuve 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 39 67

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English :

L’événement Exposition « Entre mets et sentiments » La Chapelle-Neuve a été mis à jour le 2026-09-11 par OT BAUD Communauté