Exposition « Entre mets et sentiments » rue Saint-Rivalain Melrand
lundi 8 mars 2027 · rue Saint-Rivalain · Melrand
Informations pratiques
Melrand
Exposition « Entre mets et sentiments »
rue Saint-Rivalain Médiathèque Melrand Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-08
fin : 2027-03-12
Date(s) :
2027-03-08
À travers une série de cartes postales issue des collections du Carton Voyageur – Musée de la carte postale de Baud, l’exposition itinérante « Entre mets et sentiments » nous emmène dans une Bretagne gourmande et tendre où les noces et les pardons sont autant d’occasions de se retrouver autour d’une table, mais surtout entre amis, familles et communautés pour partager bien plus qu’un repas.
En retraçant des moments forts de la vie locale (pardon de Saint-Nicodème à Pluméliau, repas au Manéguen à Guénin, noces à Languidic) et les amoureux de tous âges, nous vous proposons de goûter les souvenirs d’autres pour mieux savourer ceux à venir : cuisiner ensemble, transmettre une recette, dire que l’on aime avec un bon petit plat … soyons gourmands de moments partagés !
Accessible aux heures d’ouverture. .
rue Saint-Rivalain Médiathèque Melrand 56310 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 39 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition « Entre mets et sentiments » Melrand a été mis à jour le 2026-09-11 par OT BAUD Communauté
À voir aussi à Melrand (Morbihan)
- Visite du Village, Village de l’An Mil – Melrand, Melrand 18 septembre 2026
- Visite du Village de l’an mil, Village de l’An Mil – Melrand, Melrand 18 septembre 2026
- Exposition et concert à la chapelle Sainte-Price, Chapelle Sainte-Prisce, Melrand 19 septembre 2026
- Journées du Patrimoine avec animations – Chapelle Sainte-Prisce Sainte-Prisce Melrand 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine au Village de l’an mil Village de l’an mil Melrand 19 septembre 2026