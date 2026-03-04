Exposition ENTRE PARIS ET L’ARMÉNIE, Séchoir à Peaux, Chevreuse

Exposition ENTRE PARIS ET L’ARMÉNIE 17 – 29 mars Séchoir à Peaux Yvelines

Entrée libre du 17 au 29 mars

Début : 2026-03-17T10:30:00+01:00 – 2026-03-17T12:30:00+01:00

Fin : 2026-03-29T14:30:00+02:00 – 2026-03-29T18:00:00+02:00

Les deux séries photographiques s’attachent à la mémoire de lieux et de traditions qui se sont étiolées avec le temps.L’exposition portant sur les cafés a constitué un vrai travail de mise en scène et de longue haleine, inspirée par les films noirs américains (Casablanca, le Faucon maltais).La plupart des lieux ont depuis été soit transformés soit détruits. Les précieux comptoirs appelés communément « zinc » ont été démontés et revendus au fil du temps.

Le road trip à travers les zones rurales d’Arménie a pu être possible grâce à la rencontre faite avec Jorha et sa petite fille Anaït, jeune acrobate prenant la relève de son grand-père. Cette tradition , très empreinte de légendes et de rites païens , se perd depuis que l’Armenie est devenue une entité indépendante. Les artistes travaillent au chapeau, de village en village. Katherine Hibbs a pu faire un bout de chemin avec eux.

