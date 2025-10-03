Exposition : Entre rave et réalité Bibliothèque de la Part-Dieu Lyon

Exposition : Entre rave et réalité Bibliothèque de la Part-Dieu Lyon vendredi 3 octobre 2025.

Exposition : Entre rave et réalité 3 et 4 octobre Bibliothèque de la Part-Dieu Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T10:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Lyon est aujourd’hui clairement reconnue comme une ville emblématique des musiques électroniques grâce à des festivals à la renommée nationale ou internationale, des clubs reconnus, des labels nombreux et des DJs talentueux. Pourtant à l’émergence des musiques techno et house venues des États-Unis via la Grande-Bretagne, l’Allemagne ou la Belgique, Lyon et sa région se distinguaient plutôt par l’acharnement des autorités à enrayer ce mouvement culturel de la jeunesse, devenant une sorte de laboratoire anti-raves, ces fêtes sauvages et joyeuses, ancêtres de nos festivals, qui étaient organisées chaque weekend.

C’est cette histoire méconnue que propose de faire découvrir l’exposition Entre rave et réalité, les musiques électroniques à Lyon dans les années 90 grâce à des centaines de flyers, objets emblématiques de cette culture et témoins de l’effervescence de cette scène.

L’exposition sera aussi l’occasion de redonner la parole et de rendre hommage aux témoins et acteurs de l’époque qui ont contribué à l’exposition et nous ont permis de réunir plusieurs milliers de documents (flyers, photographies, vidéos, matériel, goodies) sur les clubs, les raves, les djs, les disquaires, les radios, les fanzines.

Bibliothèque de la Part-Dieu 30 Boulevard Marius Vivier-Merle, 69003 Lyon, France Lyon 69003 Part-Dieu Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Entre rave et réalité – © Romain Guillo, Mélina Makhlouf