Exposition Entre roches & eau dessiner le littoral, imprimer ses matières par Alice Leblanc Laroche Médiathèque Saint-Denis d’Oléron Saint-Denis-d’Oléron

Exposition Entre roches & eau dessiner le littoral, imprimer ses matières par Alice Leblanc Laroche

Médiathèque Saint-Denis d’Oléron 25, rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Début : Vendredi 2025-11-07

fin : 2025-11-29

2025-11-07

Du 7 au 29 novembre, découvrez l’exposition Entre roches & eau dessiner le littoral, imprimer ses matières par Alice Leblanc Laroche

(aux horaires d’ouverture de la médiathèque)

Médiathèque Saint-Denis d’Oléron 25, rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 73 18 mediatheque@st-denis-oleron.fr

English : Entre roches & eau dessiner le littoral, imprimer ses matières » exhibition by Alice Leblanc Laroche

From November 7 to 29, discover the exhibition « Entre roches & eau dessiner le littoral, imprimer ses matières » by Alice Leblanc Laroche

(during media library opening hours)

German : Ausstellung « Entre roches & eau dessiner le littoral, imprimer ses matières » (Zwischen Felsen und Wasser die Küste zeichnen, ihre Stoffe drucken) von Alice Leblanc Laroche

Entdecken Sie vom 7. bis 29. November die Ausstellung « Entre roches & eau dessiner le littoral, imprimer ses matières » von Alice Leblanc Laroche

(während der Öffnungszeiten der Mediathek)

Italiano :

Dal 7 al 29 novembre, scoprite la mostra « Entre roches & eau dessiner le littoral, imprimer ses matières » di Alice Leblanc Laroche

(durante gli orari di apertura della biblioteca)

Espanol : Entre rocas y agua dibujar el litoral, imprimir sus materiales » exposición de Alice Leblanc Laroche

Del 7 al 29 de noviembre, descubra la exposición « Entre roches & eau dessiner le littoral, imprimer ses matières » de Alice Leblanc Laroche

(durante el horario de apertura de la biblioteca)

