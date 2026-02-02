Exposition Entre Silence et Lumière Saint-Affrique
Exposition Entre Silence et Lumière Saint-Affrique mardi 24 février 2026.
Exposition Entre Silence et Lumière
Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit sans inscription
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-02-24
Venez découvrir l’exposition d’Antonina Stus , artiste peintre Ukrainienne !
Exposition d’Antonina Stus, artiste peintre Ukrainienne. .
Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 6 70 34 14 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover the exhibition of Antonina Stus, Ukrainian painter!
L’événement Exposition Entre Silence et Lumière Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-01-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)