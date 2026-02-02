Exposition Entre Silence et Lumière Saint-Affrique

Exposition Entre Silence et Lumière

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron

Début : 2026-02-24

fin : 2026-03-07

Venez découvrir l’exposition d’Antonina Stus , artiste peintre Ukrainienne !

Exposition d’Antonina Stus, artiste peintre Ukrainienne. .

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 6 70 34 14 28

English :

Come and discover the exhibition of Antonina Stus, Ukrainian painter!

