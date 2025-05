[Exposition] « Entre Songe » – Dieppe, 1 juillet 2025 10:30, Dieppe.

Seine-Maritime

[Exposition] « Entre Songe » Galerie Ivoire Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01 10:30:00

fin : 2025-07-05 12:30:00

Date(s) :

2025-07-01

2025-07-05

2025-07-08

2025-07-12

Plongez dans un univers où la créativité se mêle à la technique, et laissez-vous prendre par les œuvres exposées. Une occasion unique de rencontrer ces deux talents et d’explorer leur travail remarquable dans un cadre artistique captivant.

Du mardi au vendredi de 14h30 à 18h30, le samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30

Plongez dans un univers où la créativité se mêle à la technique, et laissez-vous prendre par les œuvres exposées. Une occasion unique de rencontrer ces deux talents et d’explorer leur travail remarquable dans un cadre artistique captivant.

Du mardi au vendredi de 14h30 à 18h30, le samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 .

Galerie Ivoire

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 72 96 46 99 tourdivoiredieppe@gmail.com

English : [Exposition] « Entre Songe »

Immerse yourself in a world where creativity blends with technique, and let yourself be captivated by the works on display. A unique opportunity to meet these two talents and explore their remarkable work in a captivating artistic setting.

Tuesday to Friday, 2.30 pm to 6.30 pm, Saturday 10.30 am to 12.30 pm and 2.30 pm to 6.30 pm

German :

Tauchen Sie ein in eine Welt, in der sich Kreativität mit Technik vermischt, und lassen Sie sich von den ausgestellten Werken gefangen nehmen. Eine einzigartige Gelegenheit, diese beiden Talente zu treffen und ihre bemerkenswerte Arbeit in einem fesselnden künstlerischen Rahmen zu erkunden.

Dienstag bis Freitag von 14:30 bis 18:30 Uhr, Samstag von 10:30 bis 12:30 Uhr und von 14:30 bis 18:30 Uhr

Italiano :

Immergetevi in un mondo in cui la creatività si fonde con la tecnica e lasciatevi affascinare dalle opere esposte. Un’occasione unica per incontrare questi due talenti ed esplorare il loro straordinario lavoro in un contesto artistico accattivante.

Da martedì a venerdì, dalle 14.30 alle 18.30, sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

Espanol :

Sumérjase en un mundo donde la creatividad se funde con la técnica, y déjese cautivar por las obras expuestas. Una oportunidad única para conocer a estos dos talentos y explorar su extraordinario trabajo en un entorno artístico cautivador.

De martes a viernes, de 14.30 a 18.30 h., sábados de 10.30 a 12.30 h. y de 14.30 a 18.30 h

L’événement [Exposition] « Entre Songe » Dieppe a été mis à jour le 2025-05-24 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie