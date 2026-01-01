Exposition Entre terre et graphisme

1277 Route de Varye Saint-Doulchard Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 14:30:00

fin : 2026-02-08 18:30:00

Date(s) :

2026-01-31

Exposition Entre terre et graphisme

avec trois céramistes Agnès Tatin Guérin, Christine Lambert, Françoise Devillieres et trois peintres Colette Milhiet, Fréderic Legrand, Théophile Legrand

Du 31 janvier au 8 février, le château de Varye accueille l’exposition Entre Terre et Graphisme , une rencontre sensible entre matières, formes et couleurs.

Six artistes seront réunis pour cette exposition, trois céramistes Agnès Tatin Guérin, Christine Lambert, Françoise Devillieres et trois peintres Colette Milhiet, Fréderic Legrand, Théophile Legrand aux univers singuliers.

Entre Terre et Graphisme, un savoir-faire qui se conjugue et transforme chaque regard en émotion.

Plus qu’une visite, de belles rencontres à vivre au fil des œuvres. .

1277 Route de Varye Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 59 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition Entre terre et graphisme

with three ceramists Agnès Tatin Guérin, Christine Lambert, Françoise Devillieres and three painters Colette Milhiet, Fréderic Legrand, Théophile Legrand

L’événement Exposition Entre terre et graphisme Saint-Doulchard a été mis à jour le 2026-01-26 par BERRY