Informations pratiques

Boulbon

Exposition « Entre Terre et Toiles » de Jean-Christophe Allide et Nathalie Barrillion

Du 17/09 au 30/09/2026 tous les jours de 14h à 18h30. Impasse Jollion Centre culturel Sainte-Anne Boulbon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 14:00:00

fin : 2026-09-30 18:30:00

Date(s) :

2026-09-17

Rendez-vous pour cette nouvelle exposition de peintures et de sculptures au Centre-culturel Sainte-Anne !

Découvrez le travail artistique de 2 artistes renommés avec l’exposition « Entre Terre et Toiles » .

Impasse Jollion Centre culturel Sainte-Anne Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 43 95 47

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English :

Come check out this new exhibition of paintings and sculptures at the Sainte-Anne Cultural Center!

L’événement Exposition « Entre Terre et Toiles » de Jean-Christophe Allide et Nathalie Barrillion Boulbon a été mis à jour le 2026-09-07 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)