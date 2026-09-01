Exposition « Entre Terre et Toiles » de Jean-Christophe Allide et Nathalie Barrillion Impasse Jollion Boulbon
jeudi 17 septembre 2026 · Impasse Jollion · Boulbon
Informations pratiques
Boulbon
Exposition « Entre Terre et Toiles » de Jean-Christophe Allide et Nathalie Barrillion
Du 17/09 au 30/09/2026 tous les jours de 14h à 18h30. Impasse Jollion Centre culturel Sainte-Anne Boulbon Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 14:00:00
fin : 2026-09-30 18:30:00
Date(s) :
2026-09-17
Rendez-vous pour cette nouvelle exposition de peintures et de sculptures au Centre-culturel Sainte-Anne !
Découvrez le travail artistique de 2 artistes renommés avec l’exposition « Entre Terre et Toiles » .
Impasse Jollion Centre culturel Sainte-Anne Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 43 95 47
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English :
Come check out this new exhibition of paintings and sculptures at the Sainte-Anne Cultural Center!
L’événement Exposition « Entre Terre et Toiles » de Jean-Christophe Allide et Nathalie Barrillion Boulbon a été mis à jour le 2026-09-07 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)
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