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AGENDA · Boulbon

Exposition « Entre Terre et Toiles » de Jean-Christophe Allide et Nathalie Barrillion Impasse Jollion Boulbon

jeudi 17 septembre 2026 · Impasse Jollion · Boulbon

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Impasse Jollion
Adresse
Centre culturel Sainte-Anne
Ville
13150 Boulbon
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Boulbon

Exposition « Entre Terre et Toiles » de Jean-Christophe Allide et Nathalie Barrillion

Du 17/09 au 30/09/2026 tous les jours de 14h à 18h30. Impasse Jollion Centre culturel Sainte-Anne Boulbon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 14:00:00
fin : 2026-09-30 18:30:00

Date(s) :
2026-09-17

Rendez-vous pour cette nouvelle exposition de peintures et de sculptures au Centre-culturel Sainte-Anne !
Découvrez le travail artistique de 2 artistes renommés avec l’exposition « Entre Terre et Toiles »   .

Impasse Jollion Centre culturel Sainte-Anne Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 43 95 47 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come check out this new exhibition of paintings and sculptures at the Sainte-Anne Cultural Center!

L’événement Exposition « Entre Terre et Toiles » de Jean-Christophe Allide et Nathalie Barrillion Boulbon a été mis à jour le 2026-09-07 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)

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