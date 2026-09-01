Exposition – Entre Voir et Connaître Bourges
jeudi 17 septembre 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Exposition – Entre Voir et Connaître
12 Boulevard Georges Clemenceau Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 14:30:00
fin : 2026-09-17 18:00:00
Date(s) :
2026-09-17
À travers son exposition photographique « Entre voir et connaître », Saeid Arabzadeh vous invite à porter un nouveau regard sur le monde et ceux qui nous entourent.
Découvrez « Entre voir et connaître », une exposition présentant les photographies de Saeid Arabzadeh à la salle Abbé Berthault de la CADA-HUDA Saint-François, à Bourges.
Organisée à l’occasion des portes ouvertes, cette exposition photographique vous invite à explorer la frontière entre le regard et la connaissance, à travers des images sensibles et évocatrices. .
12 Boulevard Georges Clemenceau Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 19 20
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English :
%C0 Through his photography exhibition %AB Between Seeing and Knowing %BB, Saeid Arabzadeh invites you %E0 to take a fresh look at the world and those around us.
L’événement Exposition – Entre Voir et Connaître Bourges a été mis à jour le 2026-09-11 par OT BOURGES
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