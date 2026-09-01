Informations pratiques

Bourges

Exposition – Entre Voir et Connaître

12 Boulevard Georges Clemenceau Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 14:30:00

fin : 2026-09-17 18:00:00

Date(s) :

2026-09-17

À travers son exposition photographique « Entre voir et connaître », Saeid Arabzadeh vous invite à porter un nouveau regard sur le monde et ceux qui nous entourent.

Découvrez « Entre voir et connaître », une exposition présentant les photographies de Saeid Arabzadeh à la salle Abbé Berthault de la CADA-HUDA Saint-François, à Bourges.

Organisée à l’occasion des portes ouvertes, cette exposition photographique vous invite à explorer la frontière entre le regard et la connaissance, à travers des images sensibles et évocatrices. .

12 Boulevard Georges Clemenceau Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 19 20

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English :

%C0 Through his photography exhibition %AB Between Seeing and Knowing %BB, Saeid Arabzadeh invites you %E0 to take a fresh look at the world and those around us.

L’événement Exposition – Entre Voir et Connaître Bourges a été mis à jour le 2026-09-11 par OT BOURGES