Exposition Entremondes Bourges

Exposition Entremondes Bourges lundi 11 août 2025.

Exposition Entremondes

66 Rue Mirebeau Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-11 10:30:00

fin : 2025-08-23 19:00:00

Date(s) :

2025-08-11

La galerie Les Ephémères, expose des travaux qui font la part belle à l’imaginaire, ainsi qu’à la matière. Un vide-atelier proposant des œuvres originales à moindre coût, complètera cette exposition originale et riche dans les inspirations comme dans les techniques et les styles !

Laissez-vous embarquer dans l’univers des trois artistes. Les peintures, compositions naturelles ainsi que les céramiques sauront vous transporter. N’attendez plus et monter à bord pour cette nouvelle exposition ! .

66 Rue Mirebeau Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire evelyne.hemmelding@gmail.com

English :

Galerie Les Ephémères exhibits works that give pride of place to the imaginary, as well as to materials. A « vide-atelier » offering original works at lower prices will complete this original exhibition, rich in inspiration, technique and style!

German :

Die Galerie Les Ephémères stellt Arbeiten aus, die der Fantasie und der Materie einen hohen Stellenwert einräumen. Ein Atelierverkauf, bei dem Sie originelle Werke zu günstigen Preisen erwerben können, rundet diese originelle Ausstellung ab, die sowohl in Bezug auf die Inspirationen als auch auf die Techniken und Stile viel zu bieten hat!

Italiano :

La Galerie Les Ephémères espone opere che privilegiano l’immaginario, oltre che i materiali. Una vendita in atelier con opere originali a prezzi ribassati completerà questa mostra originale, ricca di ispirazioni, tecniche e stili!

Espanol :

La Galerie Les Ephémères expone obras que dan protagonismo al imaginario, así como a los materiales. Una venta en taller de obras originales a precios reducidos completará esta exposición original, rica en inspiración, técnicas y estilos

L’événement Exposition Entremondes Bourges a été mis à jour le 2025-08-05 par OT BOURGES