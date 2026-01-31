Exposition – « Entrevue » de Noé Voisin Le Cadran Rennes 2 février – 26 mars Ille-et-Vilaine

Entrée libre

### _Entrevue_ de Noé Voisin – une expo photo au Cadran

« Entre l’Indonésie, le Népal, le Vietnam et le Maroc, Noé Voisin a réalisé des milliers d’images. Pourtant, ce ne sont pas les paysages qu’il a choisi de raconter, mais les instants suspendus où tout semble s’arrêter : ceux d’une brêve rencontre par le regard.

Le titre de l’exposition, _Entrevue_, évoque à la fois la brièveté de ces moments et la profondeur de ce qui s’y joue. Noé Voisin fait de son appareil photo un outil de contact.

Qu’il s’agisse d’une marchande sur les trottoirs d’Hanoï; d’un enfant de Yogyakarta ou d’un passant de Taghazout, chaque portrait est saisi sur le vif, capturant la spontanéité d’un échange de regards.

Les clichés présentés montrent des regards directs, sans artifice. À travers cette sélection, l’artiste propose de délaisser notre rôle de simple spectateur pour nous confronter à la réalité de l’autre. Le rapport s’inverse : le visiteur ne se contente pas de regarder, il se retrouve confronté à des regards.

À travers ces cadres, ce sont les sujets qui nous interpellent, nous plaçant dans une position d’observé autant que d’observateur.

_Entrevue_ nous invite ainsi à sortir de la simple contemplation pour éprouver la force de ces face-à-face.

Dans ce dialogue muet, les inconnus photographiés redeviennent témoins d’un monde, questionnant autant leur regard que le nôtre. »

Noé Voisin, en collaboration avec Jeanne Hernandez

