Exposition « environnement » – Cozes, 16 mai 2025 17:00, Cozes.

Charente-Maritime

Exposition « environnement » Place des Halles Cozes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-16 17:00:00

fin : 2025-05-16 19:00:00

Date(s) :

2025-05-16

Sous le parrainage du Lions Club Cozes en Saintonge, les Elèves des Ecoles Elémentaires de Cozes présentent un Concours de Dessins sur l’ENVIRONNEMENT

.

Place des Halles

Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 81 77

English :

Under the sponsorship of the Lions Club Cozes en Saintonge, pupils from Cozes Elementary Schools present a Drawing Competition on the ENVIRONMENT

German :

Unter der Schirmherrschaft des Lions Clubs Cozes en Saintonge präsentieren die Schüler der Grundschulen von Cozes einen Zeichenwettbewerb zum Thema UMWELT

Italiano :

Con il patrocinio del Lions Club Cozes en Saintonge, gli alunni delle scuole elementari di Cozes presentano un concorso di disegno sull’AMBIENTE

Espanol :

Con el patrocinio del Club de Leones Cozes en Saintonge, los alumnos de las escuelas primarias de Cozes presentan un concurso de dibujo sobre el MEDIO AMBIENTE

L’événement Exposition « environnement » Cozes a été mis à jour le 2025-05-07 par Royan Atlantique