Exposition Envolées Rue de Boutdeville Langueux

Exposition Envolées

Rue de Boutdeville La Briqueterie Langueux Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-08-31 18:00:00

2026-02-07

Sept nouveaux artistes, maîtres de la céramique, du verre et du métal, vous invitent à découvrir leur travail autour des oiseaux. Symboles éternels de liberté, de légèreté et de mouvement, ces derniers rappellent combien leur présence est aussi fascinante que fragile. .

Rue de Boutdeville La Briqueterie Langueux 22360 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 36 66

