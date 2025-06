Exposition éphémère à la Manade Caillan Route de la Massane D27 Saint-Rémy-de-Provence 10 juillet 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Exposition éphémère à la Manade Caillan Jeudi 10 juillet 2025 de 14h à 22h.

Vendredi 11 juillet 2025 de 10h à 18h. Route de la Massane D27 Manade Caillan Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Découvrez l’étendoir photographique à la Manade Caillan, le 10 et 11 juillet.Familles

La Manade Caillan vous accueille cet été pour une exposition photographique à Saint-Rémy-de-Provence.



Participez à une dégustation et à une vente de vins locaux dans une ambiance jazz agréable le 10 juillet de 14h à 22h et le 11 juillet de 10h à 18h. Profitez d’une plancha de charcuterie avec les produits de la Manade et les fromages de la fromagerie. .

Route de la Massane D27 Manade Caillan

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 82 14 manadecaillan@aol.com

English :

Discover the photographic display at the Manade Caillan on 10 and 11 July.

German :

Entdecken Sie am 10. und 11. Juli den fotografischen Wäscheständer auf der Manade Caillan.

Italiano :

Scoprite la mostra fotografica alla Manade Caillan il 10 e 11 luglio.

Espanol :

Descubra la exposición fotográfica en la Manade Caillan los días 10 y 11 de julio.

