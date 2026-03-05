Exposition éphémère de Besma Lebbihi à Coeur de Bastide Coeur de Bastide Sainte-Foy-la-Grande

Exposition éphémère de Besma Lebbihi à Coeur de Bastide

Exposition éphémère De l’autre côté de la rive de Besma Lebbihi. Vernissage & discussion avec l’artiste le jeudi 12 Mars à 17h30 autour d’un apéritif à Coeur de Bastide bien sûr, 44 rue Alsace Lorraine à Sainte Foy la Grande.

Venez découvrir les oeuvres de cette artiste! .

Coeur de Bastide 44 Rue Alsace Loraine Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 49 61 21 contact@coeurdebastide.fr

