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Exposition Ephémères Cécile Faure Place Harrismendi Arbonne

Exposition Ephémères Cécile Faure Place Harrismendi Arbonne

Exposition Ephémères Cécile Faure Place Harrismendi Arbonne dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Place Harrismendi

Adresse : Benoîterie

Ville : 64210 Arbonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Arbonne

Exposition Ephémères Cécile Faure

Place Harrismendi Benoîterie Arbonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 15:00:00
fin : 2026-04-19 19:00:00

Date(s) :
2026-04-19

Chaque photo prise est un instantané d’un état éphémère voué à disparaître sous l’effet de l’eau qui coule, du balai qui brosse ou de l’éponge qui essuie, du rayon qui transperce, de la lumière qui s’éteint, du vent qui souffle, de la marée qui monte, de l’éboulement qui emporte, des interactions entre les êtres, du temps qui passe et modifie ou détruit irrémédiablement. Les céramiques de grès ou porcelaine présentées viennent converser avec l’œuvre photographique.
Les peintures, acryliques et pastels sur papier non tissé fait main, sont inspirées de randonnées au cœur du Pays Basque, et transcrivent par le choix des couleurs le ressenti au-delà de celles apparentes.
Vernissage le 3 avril à 18h.   .

Place Harrismendi Benoîterie Arbonne 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   contact@topaketak.fr

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English : Exposition Ephémères Cécile Faure

L’événement Exposition Ephémères Cécile Faure Arbonne a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Pays Basque

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