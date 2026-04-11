Exposition Ephémères Cécile Faure Place Harrismendi Arbonne

Arbonne

Exposition Ephémères Cécile Faure

Place Harrismendi Benoîterie Arbonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 15:00:00

fin : 2026-04-19 19:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Chaque photo prise est un instantané d’un état éphémère voué à disparaître sous l’effet de l’eau qui coule, du balai qui brosse ou de l’éponge qui essuie, du rayon qui transperce, de la lumière qui s’éteint, du vent qui souffle, de la marée qui monte, de l’éboulement qui emporte, des interactions entre les êtres, du temps qui passe et modifie ou détruit irrémédiablement. Les céramiques de grès ou porcelaine présentées viennent converser avec l’œuvre photographique.

Les peintures, acryliques et pastels sur papier non tissé fait main, sont inspirées de randonnées au cœur du Pays Basque, et transcrivent par le choix des couleurs le ressenti au-delà de celles apparentes.

Vernissage le 3 avril à 18h. .

Place Harrismendi Benoîterie Arbonne 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@topaketak.fr

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English : Exposition Ephémères Cécile Faure

L’événement Exposition Ephémères Cécile Faure Arbonne a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Pays Basque