Exposition « Épicerie chez Bertin » 19 – 21 septembre Salle municipale de Braux Alpes-de-Haute-Provence
Début : 2025-09-19T11:00:00 – 2025-09-19T16:00:00
Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T16:00:00
Et si on prenait le temps de flâner dans les jardins et les bois de Braux…
Création de Marie-Paule FERAUD GARCIA, plasticienne et native du pays.
Entre imaginaire et poésie.
Histoires graphiques, collages et cabinet de curiosités.
Le samedi 20 septembre, de 14h à 17h, atelier créatif 10€/pers. Sur réservation.
RDV salle municipale.
Infos : 06 33 08 41 59
Salle municipale de Braux 04240 Braux Braux 04240 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur
Mathieu Simoulin Verdon Pictures