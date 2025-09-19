Exposition « Épicerie chez Bertin » Salle municipale de Braux Braux

Exposition « Épicerie chez Bertin » Salle municipale de Braux Braux vendredi 19 septembre 2025.

Exposition « Épicerie chez Bertin » 19 – 21 septembre Salle municipale de Braux Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2025-09-19T11:00:00 – 2025-09-19T16:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Et si on prenait le temps de flâner dans les jardins et les bois de Braux…

Création de Marie-Paule FERAUD GARCIA, plasticienne et native du pays.

Entre imaginaire et poésie.

Histoires graphiques, collages et cabinet de curiosités.

Le samedi 20 septembre, de 14h à 17h, atelier créatif 10€/pers. Sur réservation.

RDV salle municipale.

Infos : 06 33 08 41 59

Salle municipale de Braux 04240 Braux Braux 04240 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Mathieu Simoulin Verdon Pictures