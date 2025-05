Exposition Équilibre – Col de la Schlucht Le Valtin, 24 mai 2025 14:00, Le Valtin.

Gratuit

Sculptures inspirées de la nature et réalisées par Josèphe Chapuis.Tout public

Col de la Schlucht Chapelle N. D des Chaumes

Le Valtin 88230 Vosges Grand Est +33 3 89 77 90 30

English :

Sculptures inspired by nature and created by Josèphe Chapuis.

German :

Skulpturen, die von der Natur inspiriert sind und von Josèphe Chapuis angefertigt wurden.

Italiano :

Sculture ispirate alla natura e create da Josèphe Chapuis.

Espanol :

Esculturas inspiradas en la naturaleza y creadas por Josèphe Chapuis.

