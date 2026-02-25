Exposition | Érékosé Nymphose L’Aigle

Exposition | Érékosé Nymphose

12 Rue des Tanneurs L’Aigle Orne

Vendredi 2026-02-28

2026-03-28

Avec Nymphose , l’artiste ÉRÉKOSÉ invite le public à contemple la beauté du passage, du devenir, et à se laisser traverser par la poésie visuelle d’un univers en transformation. Chaque œuvre, par son mouvement interne et sa transparence, semble être saisie à l’instant où quelque chose s’éveille, se modifie, s’élève.

Son travail, qu’il expose et pratique volontiers au cœur de la nature, témoigne de son souhait constant de rendre l’art accessible, vivant et immersif, en prolongement direct du monde qui l’inspire.

Artiste plasticien originaire de l’Orne, Franck Hucher, connu sous le pseudonyme ÉRÉKOSÉ, développe depuis plusieurs années une œuvre vibrante, engagée et résolument tournée vers la transformation du regard. Son parcours artistique s’étend de travaux d’atelier à la réalisation de fresques monumentales dans l’espace public, où il met son talent au service de cause environnementales et pédagogiques.

Artiste généreux et curieux, ÉRÉKOSÉ affectionne le travail auprès du jeune public, notamment dans le cadre d’ateliers artistiques. Son approche non directive favorise l’expérimentation, la spontanéité et l’expression personnelle, valeurs qu’il considère au cœur de sa démarche pédagogique comme artistique. .

