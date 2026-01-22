Exposition Eric Bonnet Clos des 2 augustins Plombières-les-Bains

Exposition Eric Bonnet

ERIK BONNET (pop art) participe à la 9ème édition du Festival Artistique Erotic Art , au coeur des vosges

Exposition multi artistes avec photographes, peintres, sculpteurs, peinture sur corps, mode sexy…… ouverte (et en présence des 60 artistes sélectionnés !!) de 14h à 19h avec de nombreuses animations

défilés, bodypaint en direct, photos en direct, lectures, danses, performances….

entrée libre et gratuite !!Adultes

Clos des 2 augustins 6 RUE GRILLOT Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est +33 6 64 24 89 16

English :

ERIK BONNET (pop art) takes part in the 9th edition of the Erotic Art Art Festival, in the heart of the Vosges mountains

Multi-artist exhibition with photographers, painters, sculptors, bodypainting, sexy fashion…… open (and in the presence of the 60 selected artists!!) from 2pm to 7pm with a wide range of entertainment:

fashion shows, live bodypainting, live photos, readings, dances, performances….

free admission!

