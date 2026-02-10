Exposition Éric Minette et Clara Hérin Théâtre de Chaoué Allonnes

Exposition Éric Minette et Clara Hérin

Théâtre de Chaoué

Début : 2026-04-02 17:00:00

fin : 2026-06-30

2026-04-02

Entre estampe, peinture et collage, le travail d’Éric Minette et Clara Hérin dialogue autour du recouvrement, de la superposition et de la transparence. Une exposition où la couleur devient mémoire, trace et transformation…

Clara Hérin et Éric Minette construisent des paysages faits de rythmes, d’accidents et de diaphanéités. Entre estampe, peinture et collage, leur travail dialogue autour du recouvrement, de la superposition et de la transparence. Clara joue avec la multiplicité des images, les fragments et la lumière, tandis qu’Éric développe un univers pictural vibrant, où les formes organiques s’animent dans une profondeur chromatique sensible.

Une exposition où la couleur devient mémoire, trace et transformation.

Vernissage au Théâtre de Chaoué le jeudi 2 avril à 17 h

Ouvert à toutes et tous Entrée libre .

Théâtre de Chaoué 11, Rue du Moulin de Chaoué Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire contact@theatredechaoue.fr

English :

Between printmaking, painting and collage, the work of Éric Minette and Clara Hérin dialogues around overlapping, superimposition and transparency. An exhibition where color becomes memory, trace and transformation…

