Exposition Errances photographiques Arès

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

2026-02-17

Aux horaires d’ouverture de la salle des expositions.

Sébastien Desrumeaux explore le monde comme un territoire ouvert, capturant par son instinct des

instants fugaces entre ville et nature. Ses photographies, entre observation et abstraction, révèlent la lumière, les

formes et les rythmes d’une errance visuelle. Cette exposition invite à une flânerie sensible, où chaque image

devient une halte silencieuse.

Tout public Gratuit.

Renseignements à seb.desrumeaux@gmail.com.

Lieu 13/15 avenue de Bordeaux. .

Salle des expositions Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 27 24 98 micro-folie@ares-ville.fr

