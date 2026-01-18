Exposition Errances photographiques Arès
Sébastien Desrumeaux explore le monde comme un territoire ouvert, capturant par son instinct des
instants fugaces entre ville et nature. Ses photographies, entre observation et abstraction, révèlent la lumière, les
formes et les rythmes d’une errance visuelle. Cette exposition invite à une flânerie sensible, où chaque image
devient une halte silencieuse.
Tout public Gratuit.
Renseignements à seb.desrumeaux@gmail.com.
Lieu 13/15 avenue de Bordeaux. .
Salle des expositions Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 27 24 98 micro-folie@ares-ville.fr
L’événement Exposition Errances photographiques Arès a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme d’Arès