Exposition Espace Dantza En mon âme et confiance Zart Zabelle Espace Dantza Pau

Exposition Espace Dantza En mon âme et confiance Zart Zabelle
Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-02-23
fin : 2026-04-19
2026-02-23
La peinture comme langue maternelle universelle. Comme un espace libre où déposer ce que l’on ressent, ses joies et ses désarrois. Un langage visuel, puissant, instinctif !
Entre contemplation et réflexion, Zart Zabelle propose aussi bien un voyage sensoriel qu’un message. Ses toiles reflètent des vibrations intérieures, dans une démarche intuitive et engagée.
À travers mes œuvres, je questionne aussi notre lien au vivant et notre responsabilité individuelle et collective. Malgré ses monstrueuses imperfections, je crois en la capacité de l’humanité à surmonter les défis qui s’ouvrent à elle. Dans un monde où le chaos semble parfois l’emporter sur le sens, mes toiles naissent comme des îlots de poésie.
On peut parfois éprouver le besoin de voir ce que l’on ressent mais les opportunités sont rares.
Vous aussi, vous êtes lucides, vous ressentez, vous vous questionnez. […] .
Espace Dantza 19 Rue Bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
