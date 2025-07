EXPOSITION ESPACE SCHENGEN DE L’ART Montpellier

EXPOSITION ESPACE SCHENGEN DE L’ART Montpellier vendredi 18 juillet 2025.

EXPOSITION ESPACE SCHENGEN DE L’ART

28 Allée de l’Eubée Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-30

Date(s) :

2025-07-18

10 artistes 10 univers 0 frontières

Une exposition collective qui traverse les cultures, les styles et les émotions.

10 artistes 10 univers 0 frontières

Une exposition collective qui traverse les cultures, les styles et les émotions.

Vernissage jeudi 18 juillet de 16h à 22h

Un moment ouvert à toutes et tous, pour découvrir, échanger et profiter d’un temps fort artistique en toute simplicité.

Vente privée de 14h à 16h le 18 juillet sur rendez-vous uniquement

Pour les collectionneurs, amateurs et curieux qui souhaitent un moment privilégié.

Ambiance détendue, rencontres garanties.

L’art comme territoire commun. Venez vivre l’expérience. .

28 Allée de l’Eubée Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

10 artists? 10 worlds? 0 borders

A collective exhibition that crosses cultures, styles and emotions.

German :

10 Künstler ? 10 Welten ? 0 Grenzen

Eine Gruppenausstellung, die Kulturen, Stile und Emotionen durchquert.

Italiano :

10 artisti ? 10 mondi ? 0 confini

Una mostra collettiva che attraversa culture, stili ed emozioni.

Espanol :

10 artistas ? 10 mundos ? 0 fronteras

Una exposición colectiva que cruza culturas, estilos y emociones.

L’événement EXPOSITION ESPACE SCHENGEN DE L’ART Montpellier a été mis à jour le 2025-07-11 par 34 OT MONTPELLIER