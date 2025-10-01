EXPOSITION -ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES EN OCCITANIE Agde

Route de Sète Agde Hérault

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-31

2025-10-01

Exposition sur les espèces botaniques envahissantes (faune et flore) proposée par les Conservatoires Botaniques Nationaux d’Occitanie, en partenariat avec le CEN.

Les Conservatoires Botaniques Nationaux d'Occitanie, en partenariat avec le CEN, vous propose une exposition sur les espèces botaniques envahissantes (faune et flore).

> Gratuit,

> Sur réservation

> Informations au 04.67.01.60.23 .

Route de Sète Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 60 23 contact@adena-bagnas.fr

English :

Exhibition on invasive botanical species (flora and fauna) organized by the Conservatoires Botaniques Nationaux d’Occitanie, in partnership with the CEN.

German :

Ausstellung über invasive botanische Arten (Fauna und Flora), die von den Conservatoires Botaniques Nationaux d’Occitanie in Zusammenarbeit mit dem CEN angeboten wird.

Italiano :

Mostra sulle specie botaniche invasive (flora e fauna) organizzata dai Conservatori botanici nazionali dell’Occitania, in collaborazione con il CEN.

Espanol :

Exposición sobre especies botánicas invasoras (flora y fauna) organizada por los Conservatorios Botánicos Nacionales de Occitania, en colaboración con el CEN.

