Exposition, Esprit de Klimt à l’Escalier

3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-04-01

Cette exposition est présentée par les artistes amateurs de l’Association l’Atelier ayant pour but l’animation d’expression artistique.

Fondée en1998 par quelques amies passionnées de peinture à Pontarion, l’Atelier est composée d’une vingtaine d’adhérents. Elles partagent avec nous

Les activités de peinture (huile, acrylique, pastel sec, aquarelle….) sont animées depuis une bonne dizaine d’années, par Geneviève Dumazet, artiste peintre demeurant à Saint Julien le Petit .

Esprit Klimt fut le thème de 2024/2025, et le choix s’est porté sur Le Chevalier , un des 3 panneaux décoratifs de la frise Stoclet. .

3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 09 00 30 animation@lescalier87.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition, Esprit de Klimt à l’Escalier

L’événement Exposition, Esprit de Klimt à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-03-24 par OT de Noblat