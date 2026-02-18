Exposition Esquisses et couleurs Salle des expostions de la gare Houlgate

Exposition Esquisses et couleurs

Salle des expostions de la gare Boulevard Louis Pillu Houlgate Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-14 10:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

L’association regroupe une vingtaine de peintres amateurs, confirmés et professionnels, animés par le plaisir de créer et de partager. Les participants explorent paysages, portraits, marines, animaux ou pop art, avec des techniques et des supports variés.

L’association regroupe une vingtaine de peintres amateurs, confirmés et professionnels, animés par le plaisir de créer et de partager. Les participants explorent paysages, portraits, marines, animaux ou pop art, avec des techniques et des supports variés. .

Salle des expostions de la gare Boulevard Louis Pillu Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 24 34 79 houlgate@normandie-paysdauge.fr

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English : Exposition Esquisses et couleurs

The association brings together around twenty amateur, experienced and professional painters, driven by the pleasure of creating and sharing. Participants explore landscapes, portraits, seascapes, animals and pop art, using a variety of techniques and media.

L’événement Exposition Esquisses et couleurs Houlgate a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Normandie Pays d’Auge