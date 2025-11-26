Exposition ESSAIMAGE Galerie du Chapeau Rouge Montfort-en-Chalosse

Exposition ESSAIMAGE

Essaimage, imaginé par Nino Noma, artiste et galeriste à Bordeaux, propose aux artistes aquitains d’exposer des formats 30×30 soit 900 cm2 dans plus de 20 lieux entre entre Bordeaux et les Landes.

Galerie du Chapeau Rouge 115 Grand’rue Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 12 27 77 lesamisduchapeaurouge@orange.fr

English : Exposition ESSAIMAGE

Essaimage, the brainchild of Bordeaux artist and gallerist Nino Noma, offers Aquitaine artists the chance to exhibit 30×30 formats (900 cm2) in over 20 locations between Bordeaux and the Landes region.

German : Exposition ESSAIMAGE

Essaimage, das von Nino Noma, einem Künstler und Galeristen in Bordeaux, erdacht wurde, bietet Künstlern aus der Aquitaine die Möglichkeit, Formate im Format 30×30 oder 900 cm2 an mehr als 20 Orten zwischen Bordeaux und den Landes auszustellen.

Italiano :

Essaimage, nata da un’idea di Nino Noma, artista e gallerista di Bordeaux, offre agli artisti della regione Aquitania la possibilità di esporre formati 30×30 (900 cm2) in più di 20 sedi tra Bordeaux e la regione delle Landes.

Espanol : Exposition ESSAIMAGE

Essaimage, idea de Nino Noma, artista y galerista afincado en Burdeos, ofrece a los artistas de la región de Aquitania la posibilidad de exponer sus obras en formato 30×30 (900 cm2) en más de 20 lugares entre Burdeos y las Landas.

