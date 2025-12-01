[EXPOSITION] Essence sauvage de Maëva Vignal CAUTERETS Cauterets

[EXPOSITION] Essence sauvage de Maëva Vignal

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-01

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2025-12-01

Maëva Vignal est une artiste peintre et illustratrice naturaliste autodidacte, guidée depuis l’enfance par une profonde fascination pour le monde sauvage.

Son travail s’inscrit dans une démarche à la fois artistique et écologique, où chaque œuvre devient un témoignage d’admiration et de respect pour le vivant.

Elle peint principalement sur bois, un matériau qu’elle affectionne pour sa chaleur, ses nuances naturelles et sa texture organique, qui dialoguent intimement avec le sujet représenté. Le bois garde la trace de la nature elle-même et devient le prolongement du monde qu’elle cherche à célébrer.

Par un style mêlant réalisme naturaliste et poésie onirique, Maëva fait émerger la présence sensible des animaux, capturant leur regard et leur énergie. Ses créations naissent de longues heures d’observation dans la nature, à l’affût, pour saisir la vérité d’un instant et transmettre une émotion vivante.

À travers son exposition Essence sauvage , elle invite le public à s’interroger sur notre lien avec la nature. Ses œuvres sur bois, où l’écorce et les veinures deviennent complices du pinceau, prolongent cette immersion comme si la nature elle-même participait à la création.

Chaque tableau devient ainsi une rencontre, une invitation à s’émerveiller devant la beauté du vivant — mais aussi à réfléchir à la place que nous lui laissons.

Entrée libre

Renseignements au 05 62 92 52 56

.

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 52 56

English :

Maëva Vignal is a self-taught naturalist painter and illustrator, guided since childhood by a deep fascination for the wild world.

Her work is both artistic and ecological, where each piece is a testimony of admiration and respect for living things.

She paints mainly on wood, a material she loves for its warmth, natural nuances and organic texture, in intimate dialogue with the subject represented. Wood retains the trace of nature itself and becomes an extension of the world she seeks to celebrate.

With a style that blends naturalistic realism and dreamlike poetry, Maëva brings out the sensitive presence of animals, capturing their gaze and energy. Her creations are the fruit of long hours of observation in the wild, on the lookout, to capture the truth of an instant and convey a vivid emotion.

Through her exhibition Essence sauvage , she invites the public to question our relationship with nature. Her works on wood, in which bark and grain become the brush?s accomplices, extend this immersion: as if nature itself participated in creation.

Each painting thus becomes an encounter, an invitation to marvel at the beauty of living things? but also to reflect on the place we leave them.

Free admission

Information 05 62 92 52 56

German :

Maëva Vignal ist eine autodidaktische, naturalistische Malerin und Illustratorin, die seit ihrer Kindheit von einer tiefen Faszination für die Wildnis geleitet wird.

Ihre Arbeit ist sowohl künstlerisch als auch ökologisch geprägt und jedes Werk ist ein Zeichen der Bewunderung und des Respekts für das Lebendige.

Sie malt hauptsächlich auf Holz, einem Material, das sie wegen seiner Wärme, seiner natürlichen Nuancen und seiner organischen Textur liebt, die in engem Dialog mit dem dargestellten Motiv stehen. Das Holz bewahrt die Spuren der Natur selbst und wird zur Verlängerung der Welt, die sie zu feiern versucht.

Mit einem Stil, der naturalistischen Realismus mit traumhafter Poesie verbindet, bringt Maëva die sensible Präsenz von Tieren zum Vorschein, indem sie ihren Blick und ihre Energie einfängt. Ihre Werke entstehen aus stundenlangen Beobachtungen in der Natur, um die Wahrheit eines Augenblicks einzufangen und eine lebendige Emotion zu vermitteln.

Mit ihrer Ausstellung Essence sauvage lädt sie das Publikum dazu ein, unsere Beziehung zur Natur zu hinterfragen. Ihre Werke auf Holz, bei denen die Rinde und die Maserung zum Komplizen des Pinsels werden, verlängern diese Vertiefung: als ob die Natur selbst an der Schöpfung teilhätte.

Jedes Bild wird so zu einer Begegnung, einer Einladung, über die Schönheit des Lebendigen zu staunen ? aber auch über den Platz nachzudenken, den wir ihm lassen.

Freier Eintritt

Auskünfte unter: 05 62 92 52 56

Italiano :

Maëva Vignal è una pittrice e illustratrice naturalista autodidatta, guidata fin dall’infanzia da una profonda fascinazione per il mondo selvaggio.

Il suo lavoro fa parte di un approccio al tempo stesso artistico ed ecologico, dove ogni opera diventa una testimonianza di ammirazione e rispetto per gli esseri viventi.

Dipinge principalmente su legno, un materiale che ama per il suo calore, le sfumature naturali e la consistenza organica, che sono in intimo dialogo con il soggetto rappresentato. Il legno conserva una traccia della natura stessa, diventando un’estensione del mondo che cerca di celebrare.

Con uno stile che unisce realismo naturalistico e poesia onirica, Maëva fa emergere la presenza sensibile degli animali, catturandone lo sguardo e l’energia. Le sue creazioni nascono da lunghe ore di osservazione in natura, per catturare la verità di un momento e trasmettere un’emozione viva.

Nella sua mostra, Essence sauvage, invita il pubblico a riflettere sul nostro rapporto con la natura. Le sue opere su legno, in cui la corteccia e le venature diventano complici del pennello, ampliano questa immersione: come se la natura stessa partecipasse alla creazione.

In questo modo, ogni dipinto diventa un incontro, un invito a meravigliarsi della bellezza degli esseri viventi, ma anche a riflettere sul luogo in cui li lasciamo.

Ingresso libero

Informazioni: 05 62 92 52 56

Espanol :

Maëva Vignal es una pintora e ilustradora naturalista autodidacta, guiada desde su infancia por una profunda fascinación por el mundo salvaje.

Su trabajo se inscribe en un enfoque a la vez artístico y ecológico, donde cada obra se convierte en un testimonio de admiración y respeto por los seres vivos.

Pinta principalmente sobre madera, un material que ama por su calidez, sus matices naturales y su textura orgánica, que dialogan íntimamente con el tema representado. La madera conserva un rastro de la propia naturaleza, convirtiéndose en una extensión del mundo que pretende celebrar.

Con un estilo que combina el realismo naturalista y la poesía onírica, Maëva resalta la presencia sensible de los animales, captando su mirada y su energía. Sus creaciones nacen de largas horas de observación en la naturaleza, al acecho, para captar la verdad de un momento y transmitir una emoción viva.

En su exposición Essence sauvage, invita al público a reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza. Sus obras sobre madera, en las que la corteza y la veta se convierten en cómplices del pincel, amplían esta inmersión: como si la propia naturaleza participara en la creación.

De este modo, cada cuadro se convierte en un encuentro, una invitación a maravillarse ante la belleza de los seres vivos… pero también a reflexionar sobre el lugar que les dejamos.

Entrada gratuita

Información: 05 62 92 52 56

L’événement [EXPOSITION] Essence sauvage de Maëva Vignal Cauterets a été mis à jour le 2025-11-13 par Parc National des Pyrénées|CDT65