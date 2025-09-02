Exposition » Essentielle » Maison de MA Région Millau

Exposition » Essentielle » Maison de MA Région Millau mardi 2 septembre 2025.

Exposition » Essentielle » Maison de MA Région

Maison de la Région Occitanie à Millau Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-02

fin : 2025-09-25

Date(s) :

2025-09-02

Une exposition multisensorielle autour de la nature

Du 2 au 25 septembre 2025, la Maison de région de Millau accueillera l’exposition essentielle proposée par l’association Les Chemins Buissonniers, association d’éducation populaire arts & sciences, en partenariat avec l’AFONT La Fondation du Toucher.

L’exposition Essentielle propose d’explorer ou réexplorer un autre rapport au vivant sentir des essences de plantes, toucher des sculptures de pollens, ou encore écouter un paysage et les différentes espèces qui le composent. Ce faisant, elle invite le public à partir à la rencontre de la richesse de notre biodiversité et de ses mécanismes. Une façon sensible de donner à toutes et tous l’envie de mieux connaître la nature pour mieux la préserver.

Elle conjugue les photographies de Dider Cot, ingénieur à l’Institut européen des membranes de Montpellier, les sculptures d’André Naegelen, sculpteur, les parfums d’Amélie Miral, parfumeuse et une création sonore de Lê Quan Ninh, musicien audionaturaliste.

L’exposition est entièrement accessible aux publics déficients visuels et aux publics à mobilité réduite.

Accueil de groupe et visites commentées informations et réservation auprès de Maëlig Feron, maelig.feron@lescheminsbuissonniers.fr 06.07.79.00.57

Plus d’information sur l’exposition https://lescheminsbuissonniers.com/lexposition-essentielle/

Entrée libre et gratuite dans le hall de la Maison de ma Région Place de la Capelle-Millau-

L’exposition fera l’objet d’un vernissage ouvert à toutes et à tous le 2 septembre à 18 h 15.



La Maison de MA région- place de la Capelle à Millau (12100) est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Entrée libre et gratuite.





+ d’infos sur : https://www.facebook.com/maisonregionmillau .

Maison de la Région Occitanie à Millau Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 61 39 68 12 maisonregion.millau@laregion.fr

English :

A multi-sensory nature exhibition

German :

Eine multisensorische Ausstellung rund um die Natur

Italiano :

Una mostra multisensoriale sulla natura

Espanol :

Una exposición multisensorial sobre la naturaleza

L’événement Exposition » Essentielle » Maison de MA Région Millau a été mis à jour le 2025-08-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)