Exposition « Estaing au Fil du Lot, de l'eau vive à l'eau calme » Association Concorde et Paix Estaing ACPE Estaing jeudi 31 juillet 2025.

Association Concorde et Paix Estaing ACPE 2 rue du Pont Estaing Aveyron

Gratuit

Début : Vendredi 2025-07-31

fin : 2025-07-31

2025-07-31

Exposition de peinture !

Sur demande : un film amateur de vingt minutes, « les plaisirs simples sur les eaux du Lot en 1957 »

Vernissage le 20 juillet 2025 à 16h, l’association Concorde et Paix Estaing invite au vernissage de l’exposition de peinture

Estaing au Fil du Lot de l’eau vive à l’eau calme .

en présence de Mme le Maire N. Couseran et de Rodolphe Bonnet d’Espalion.

Par ailleurs, un peintre ukrainien, Oleg Bazylewicz, actuellement en résidence à la Maison de la Paix (2, rue du Pont), proposera une démonstration de peinture et un film amateur de vingt minutes, sur les plaisirs simples des loisirs estivaux sur le Lot en 1957 , sera projeté en avant-première. .

Association Concorde et Paix Estaing ACPE 2 rue du Pont Estaing 12190 Aveyron Occitanie +33 6 15 64 34 68 info@concordepaix.fr

