Exposition estivale ABéCdaires d’ici et d’ailleurs Esquelbecq

Esquelbecq

Exposition estivale ABéCdaires d’ici et d’ailleurs

Place Alphonse Bergerot Esquelbecq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-07-04

L’abécédaire a de tout temps été décliné sous différentes formes au point de croix, en patchwork, en broderie…parce qu’il a toujours fasciné. Ce sont ces différentes formes que vous découvrirez en complément de nombreux ouvrages d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs prêtés par des particuliers, des collectionneurs, des libraires.

Parallèlement, nous disposerons pendant toute la durée de l’exposition d’un labyrinthe textile imaginé puis créé par Maud Louvrier-Clerc, artiste française transdisciplinaire. L’installation immersive composée d’un ensemble de kakémonos mobiles permet au public d’y lire des mots liés au textile. L’artiste sera présente le samedi 4 juillet pour une médiation culturelle de l’installation.

Horaires

– de 15h à 18h le 4 juillet

– du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h

Gratuit

L’abécédaire a de tout temps été décliné sous différentes formes au point de croix, en patchwork, en broderie…parce qu’il a toujours fasciné. Ce sont ces différentes formes que vous découvrirez en complément de nombreux ouvrages d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs prêtés par des particuliers, des collectionneurs, des libraires.

Parallèlement, nous disposerons pendant toute la durée de l’exposition d’un labyrinthe textile imaginé puis créé par Maud Louvrier-Clerc, artiste française transdisciplinaire. L’installation immersive composée d’un ensemble de kakémonos mobiles permet au public d’y lire des mots liés au textile. L’artiste sera présente le samedi 4 juillet pour une médiation culturelle de l’installation.

Horaires

– de 15h à 18h le 4 juillet

– du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h

Gratuit .

Place Alphonse Bergerot Esquelbecq 59470 Nord Hauts-de-France

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English :

The alphabet has always been depicted in various forms—in cross-stitch, patchwork, embroidery, and more—because it has always held a fascination. You’ll discover these various forms alongside numerous works from the past and present, from here and abroad, brought together by individuals, collectors, and booksellers.

At the same time, throughout the duration of the exhibition, we will feature a textile labyrinth conceived and created by Maud Louvrier-Clerc, a French transdisciplinary artist. This immersive installation, composed of a set of mobile kakemonos, allows visitors to read words related to textiles. The artist will be present on Saturday, July 4, for a cultural discussion of the installation.

Hours:

– 3:00 p.m. to 6:00 p.m. on July 4

– Tuesday through Sunday from 10:00 a.m. to 12:00 p.m. and from 3:00 p.m. to 6:00 p.m.

Free

L’événement Exposition estivale ABéCdaires d’ici et d’ailleurs Esquelbecq a été mis à jour le 2026-06-26 par Terre de Flandre Tourisme