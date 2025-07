Exposition estivale au prieuré à Montjean-sur-Loire MONTJEAN-SUR-LOIRE Mauges-sur-Loire

MONTJEAN-SUR-LOIRE 1 rue du prieuré Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-07-03 14:30:00

fin : 2025-07-25 18:30:00

2025-07-03 2025-07-04 2025-07-05 2025-07-06 2025-07-10 2025-07-11 2025-07-12 2025-07-13 2025-07-17 2025-07-18 2025-07-19 2025-07-20 2025-07-24 2025-07-25 2025-07-26 2025-07-27 2025-07-31 2025-08-01 2025-08-02 2025-08-03

Une exposition de peintures et sculptures à découvrir à deux pas de la Loire à Montjean-sur-Loire à 25 minutes d’Angers

L’exposition estivale, organisée par l’association Montjean Port de Loire, revient s’installer au prieuré à Montjean-sur-Loire en bord de Loire.

Au programme

-Des peintures de Krystoff Antier, Gilbert Fontanet, Florent Maussion et Joël Roussie

-Des photographies de Dominique Drouet

-Des sculptures de Christophe Batardière, Jean-Marc Bourasseau, Giovanni Carosi, Jean-Claude Lambert, Anne Le Louarn et Gillets Ménard

L’entrée est gratuite pour tous. .

English :

An exhibition of paintings and sculptures just a stone’s throw from the Loire at Montjean-sur-Loire, 25 minutes from Angers

German :

Eine Ausstellung von Gemälden und Skulpturen, die es in Montjean-sur-Loire, 25 Minuten von Angers entfernt, in unmittelbarer Nähe der Loire zu entdecken gibt

Italiano :

Una mostra di dipinti e sculture a due passi dalla Loira, a Montjean-sur-Loire, a 25 minuti da Angers

Espanol :

Una exposición de pintura y escultura a dos pasos del Loira, en Montjean-sur-Loire, a 25 minutos de Angers

