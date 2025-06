Exposition Estivale Caroline Laureau-Panel & Nadine Peyrole Saint-Izaire 28 juin 2025 07:00

Aveyron

Exposition Estivale Caroline Laureau-Panel & Nadine Peyrole Saint-Izaire Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28

fin : 2025-07-21

Date(s) :

2025-06-28

L’été s’ouvre en douceur avec les acryliques de Caroline Laureau-Panel et les aquarelles de Nadine Peyrole.

Les deux artistes partagent une même quête capter la lumière, évoquer le bruissement des vagues, susciter l’émotion pour inviter à un rêve éveillé.

Une exposition lumineuse et poétique à ne pas manquer. .

Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 40 31 mairie.st-izaire@wanadoo.fr

English :

Summer gets off to a gentle start with acrylics by Caroline Laureau-Panel and watercolors by Nadine Peyrole.

German :

Der Sommer wird sanft eröffnet mit den Acrylbildern von Caroline Laureau-Panel und den Aquarellen von Nadine Peyrole.

Italiano :

L’estate inizia dolcemente con gli acrilici di Caroline Laureau-Panel e gli acquerelli di Nadine Peyrole.

Espanol :

El verano comienza suavemente con los acrílicos de Caroline Laureau-Panel y las acuarelas de Nadine Peyrole.

L’événement Exposition Estivale Caroline Laureau-Panel & Nadine Peyrole Saint-Izaire a été mis à jour le 2025-06-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)