Exposition estivale « Désirs en archipel » par Isabelle Régnier, Sabine Eichler et Yves Phelippot

Place du château Château Renaissance Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Isabelle, Sabine, Yves s’approprient les manifestations de ce monde dans lequel nous vivons et restituent à leur manière leur vision d’un univers poétique, contemplatif et affirment que l’art en est la voie royale et le désir, le vecteur. Au moyen de la peinture à l’huile, l’acrylique, la tempera à l’oeuf, la photographie, le spectateur est embarqué dans un voyage où désir est en perpétuel devenir. À découvrir au Château Renaissance du 1er juillet au 31 août du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. 5€/adulte, 3€/moins de 18 ans. // Ouverture exceptionnelle gratuite aux Journées Européennes du Patrimoine le samedi 20 septembre (10h-12h/14h-18h) et dimanche 21 septembre (10h-18h). .

Place du château Château Renaissance Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

