Exposition estivale Saint-Jean des Arts Espace Auriac Saint-Jean-le-Thomas 5 juillet 2025 14:00

Manche

Exposition estivale Saint-Jean des Arts Espace Auriac Chemin du Vieux Château Saint-Jean-le-Thomas Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2025-07-05 14:00:00

fin : 2025-07-11 19:00:00

Date(s) :

2025-07-05

Chaque semaine des artistes différents et un vernissage en musique tous les dimanches, à 11h.

La saison estivale débute avec les artistes Alain Trez (peinture), Pierre Yves Bonnot (illustration), Olivier Lecourtois (sculpture). Musique « Big Brazos ». Entrée libre.

Espace Auriac Chemin du Vieux Château

Saint-Jean-le-Thomas 50530 Manche Normandie secretariat@saintjeandesarts.com

English : Exposition estivale Saint-Jean des Arts

As every year, the St Jean des Arts association invites you to discover numerous artists during July and August. Each week features a different artist and a musical vernissage every Sunday at 11am.

The summer season kicks off with the following artists: Jean-Yves Guillemot (painting), Emmanuel Di Ceglie (painting), Armelle Bretonnet (photography), Gwenaëlle Colin (photography) and Jean-Michel Bliard (sculpture).

Open daily from 3pm to 7pm Free admission.

German :

Jede Woche andere Künstler und jeden Sonntag um 11 Uhr eine Vernissage mit Musik.

Die Sommersaison beginnt mit den Künstlern: Alain Trez (Malerei), Pierre Yves Bonnot (Illustration), Olivier Lecourtois (Skulptur). Musik « Big Brazos ». Freier Eintritt.

Italiano :

Ogni settimana un artista diverso e ogni domenica alle 11 un vernissage musicale.

La stagione estiva si apre con i seguenti artisti: Alain Trez (pittura), Pierre Yves Bonnot (illustrazione), Olivier Lecourtois (scultura). Musica « Big Brazos ». Ingresso libero.

Espanol :

Hay un artista diferente cada semana, y un preestreno musical todos los domingos a las 11h.

La temporada de verano comienza con los siguientes artistas: Alain Trez (pintura), Pierre Yves Bonnot (ilustración), Olivier Lecourtois (escultura). Música « Big Brazos ». Entrada gratuita.

