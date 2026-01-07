Date et horaire de début et de fin : 2026-02-04 –

Les libellules sont mises à l’honneur à Saint-Aignan de Grand Lieu ! Du 2 février au 31 mars, une exposition et une série d’animations sont prévues autour de ces petits insectes fascinants. Une exposition inédite du Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes Avec son programme « musée hors les murs », le Musée d’Histoire Naturelle de Nantes permet à la commune de Saint Aignan de Grand Lieu de bénéficier en exclusivité d’une de ses expositions intitulée « Libellule, entre ciel et eau ».À travers une approche scientifique, cette exposition invite les visiteurs à plonger dans l’univers fascinant des libellules, insectes emblématiques des milieux aquatiques et véritables indicateurs de la santé de la biodiversité.– Du 2 février au 31 mars – À la médiathèque sur les horaires d’ouverture – Des évènements tout public sur les libellules En lien avec l’exposition, profitez d’un programme d’animation autour des libellules.Spectacle jeune public « Ô fontaine »14/02 à 15h30Ô Fontaine du Théâtre Cabines est une représentation à partir de 7 ans sur le thème de l’eau. Entre poésie et récit d’aventure, Paul nous raconte ses souvenirs et ses expériences autour de l’eau.– À l’Espace Vie Locale – Prix : Plein tarif : 6 € – Tarif réduit : 3 € – Gratuit pour les moins de 12 ans – Billetterie : à l’EVL ou sur www.saint-aignan-grandlieu.fr – Chasse au trésor « Les petites bêtes de la mare »18/02 de 14h à 17hLes Grandlieu’Zarts vous invite à une chasse au trésor sur les « petites bêtes de la mare ». Munis d’un livret découverte, il faudra observer, débusquer et résoudre des énigmes pour accéder au trésor…– Prix libre et conscient – Accès libre en autonomie – Parc du Grand Lieu du Conte – Tous au ciné spécial libellules25/02 à 15h30– Médiathèque – Gratuit –Tout public Atelier famille » la parole et l’imaginaire »28/02 à 14h30Participez à un atelier famille au Grand Lieu du Conte, avec la médiatrice conte Noé. À partir de l’histoire « L’eau de la terre », petits et grands seront invités à explorer la richesse de la parole et de la narration grâce à leur voix, leur corps et leur imagination.– Prix libre et conscient – Grand Lieu du Conte – Conférence « libellules, fascinantes créatures »24/03 à 19hLe Muséum d’Histoire Naturelle vous propose une conférence sur les libellules pour en apprendre plus sur ces animaux étonnants !– Gratuit – Tout public – Spectacle conté » Enfants des eaux »27/03 à 19h19La conteuse Sklaeren et les Grandlieu’zart vous donne rendez-vous pour un spectacle de conte sur l’origine de l’eau sur Terre, sa présence éternelle et sa magie à travers des métaphores poétiques !– Grand Lieu du Conte – Tout public – Prix libre et conscient Des animations permanentes à l’EVLDu 2 février au 31 mars, l’EVL met à disposition des livrets-jeux et coloriages découvrir les libellules en s’amusant.

