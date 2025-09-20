Exposition et animations à la Gare de Saint-Denis-lès-Martel Gare de Saint-Denis-Lès-Martel Saint-Denis-lès-Martel

Exposition et animations à la Gare de Saint-Denis-lès-Martel 20 et 21 septembre

Gratuit. RDV à la salle des Mathieux.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Animations et exposition ferroviaires

Exposition, animations pour enfants et vente de matériel pour maquettistes ferroviaires.

Gare de Saint-Denis-Lès-Martel avenue de la gare, 46600 Saint-Denis-Lès-Martel Saint-Denis-lès-Martel 46600 Lot Occitanie La station de Saint-Denis-près-Martel est mise en service le 10 novembre 1862 par la Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans.

