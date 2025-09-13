Exposition et atelier créatif journée nationale des artistes Wangenbourg-Engenthal

43 rue du Général de Gaulle Wangenbourg-Engenthal Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-09-13 14:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

2025-09-13

Exposition d’illustrations dans le cadre de la 1ère Journée nationale des artistes

Dates samedi 13 et dimanche 14 septembre 2025

Horaires 14h à 18h

Lieu centre culturel, salle 1 Accès de plain-pied

Adresse 43 rue du gal de Gaulle 67710 Wangenbourg-Engenthal,

Zuzanna Seye (Studio Naonen) et Valérie Théobald (Ma palette poétique) auront le plaisir de vous présenter leurs univers illustrés et partager leurs sources d’inspiration. Pour que l’art soit à portée de tous et pour éveiller l’artiste qui sommeille en vous, elles ont également préparé un atelier créatif. 0 .

43 rue du Général de Gaulle Wangenbourg-Engenthal 67710 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 38 44 bibliotheque.wangenbourg@orange.fr

