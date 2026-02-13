Exposition et atelier d’expression, CDI Cité scolaire Alfred Kastler Stenay, Stenay
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-23T09:30:00+01:00 – 2026-02-23T16:30:00+01:00
Fin : 2026-02-27T09:30:00+01:00 – 2026-02-27T16:30:00+01:00
Exposition au CDI et proposition d’ateliers (écriture, jeux…)
CDI Cité scolaire Alfred Kastler Stenay 1 rue de münnerstadt 55700 Stenay Stenay 55700 Meuse Grand Est
Dis-moi Dix mots