Exposition et atelier sculpture au Parc d’Isle Saint-Quentin
Exposition et atelier sculpture au Parc d’Isle Saint-Quentin mercredi 1 avril 2026.
Exposition et atelier sculpture au Parc d’Isle
Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-01
Exposition et atelier
Bestiaire des marais
Les élèves enfants, ados et adultes de l’atelier sculpture de l’École Maurice Quentin de la Tour présentent du 1er au 30 avril leurs travaux à la Maison du Parc.
À travers cette exposition, l’École Quentin de la Tour s’associe à la Maison du Parc pour valoriser la biodiversité locale et la créativité des élèves autour du thème les animaux des zones humides.
Un atelier hors-les-murs est proposé le 11 avril 2026 à la Maison du Parc, le public enfant et adulte pourra venir expérimenter la création de petites sculptures animalières en argile et rencontrer les élèves de l’atelier.
Exposition Tout le mois d’avril dans la salle pédagogique de la Maison du Parc.
Atelier Samedi 11 avril de 10h à 12h à la Maison du Parc
Places limitées, gratuit sur réservation à la Maison du Parc d’Isle au 0323050650
Exposition et atelier
Bestiaire des marais
Les élèves enfants, ados et adultes de l’atelier sculpture de l’École Maurice Quentin de la Tour présentent du 1er au 30 avril leurs travaux à la Maison du Parc.
À travers cette exposition, l’École Quentin de la Tour s’associe à la Maison du Parc pour valoriser la biodiversité locale et la créativité des élèves autour du thème les animaux des zones humides.
Un atelier hors-les-murs est proposé le 11 avril 2026 à la Maison du Parc, le public enfant et adulte pourra venir expérimenter la création de petites sculptures animalières en argile et rencontrer les élèves de l’atelier.
Exposition Tout le mois d’avril dans la salle pédagogique de la Maison du Parc.
Atelier Samedi 11 avril de 10h à 12h à la Maison du Parc
Places limitées, gratuit sur réservation à la Maison du Parc d’Isle au 0323050650 .
Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 05 06 50 parc.isle@casq.fr
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English :
Exhibition and workshop
Marsh Bestiary
Children, teenagers and adults from the Maurice Quentin de la Tour School’s sculpture workshop will be presenting their work at the Maison du Parc from April 1 to 30.
Through this exhibition, the École Quentin de la Tour joins forces with the Maison du Parc to promote local biodiversity and the creativity of the students around the theme of wetland animals.
An off-site workshop will be held at the Maison du Parc on April 11, 2026, where children and adults can try their hand at creating small animal sculptures in clay, and meet the workshop students.
Exhibition: All April in the Maison du Parc educational room.
Workshop: Saturday April 11 from 10am to 12pm at the Maison du Parc
Places limited, free on reservation at the Maison du Parc d’Isle at 0323050650
L’événement Exposition et atelier sculpture au Parc d’Isle Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-03-24 par OT du Saint-Quentinois
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