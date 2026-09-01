Informations pratiques

Aulnay

Exposition et ateliers : 30 ans de la médiathèque

13 rue des Carmes Aulnay Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

30 ans de la Médiathèque d’Aulnay-de-Saintonge

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13 rue des Carmes Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 10 00

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English :

30th Anniversary of the Aulnay-de-Saintonge Media Center

L’événement Exposition et ateliers : 30 ans de la médiathèque Aulnay a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge