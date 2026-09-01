AGENDA · Aulnay
Exposition et ateliers : 30 ans de la médiathèque Aulnay
samedi 19 septembre 2026 · Aulnay
Informations pratiques
Aulnay
Exposition et ateliers : 30 ans de la médiathèque
13 rue des Carmes Aulnay Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
30 ans de la Médiathèque d’Aulnay-de-Saintonge
.
13 rue des Carmes Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 10 00
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English :
30th Anniversary of the Aulnay-de-Saintonge Media Center
L’événement Exposition et ateliers : 30 ans de la médiathèque Aulnay a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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