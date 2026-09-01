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AGENDA · Aulnay

Exposition et ateliers : 30 ans de la médiathèque Aulnay

samedi 19 septembre 2026 · Aulnay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
13 rue des Carmes
Ville
17470 Aulnay
Département
Charente-Maritime
Tarif

Aulnay

Exposition et ateliers : 30 ans de la médiathèque

13 rue des Carmes Aulnay Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

30 ans de la Médiathèque d’Aulnay-de-Saintonge
  .

13 rue des Carmes Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 10 00 

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English :

30th Anniversary of the Aulnay-de-Saintonge Media Center

L’événement Exposition et ateliers : 30 ans de la médiathèque Aulnay a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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