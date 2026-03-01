Exposition et ateliers

68 Rue de l’Église Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 10:00:00

fin : 2026-03-22 16:00:00

Date(s) :

2026-03-22

A l’occasion de la fête de la Jonquille à Clères le 22 mars, la Maison des Artisans ouvrira ses portes de 10 h à 16 h.

Vous pourrez y découvrir la nouvelle exposition de Dominique Cointrel qui sera présent toute la journée pour vous accueillir et réaliser des démonstrations.

La forêt des macarons vous proposera également de réaliser des cupcakes fleurs sous forme de petits bouquets, en participant à un atelier, soit le matin, soit l’après-midi .

Inscriptions limitées, pour enfants et adultes réservation au 06.79.25.05.37 .

68 Rue de l’Église Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 95 00 48 21 contact@foyercleres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition et ateliers

L’événement Exposition et ateliers Clères a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin