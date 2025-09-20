Exposition et ateliers créatifs par « Les rossillonnais créatifs » Rossillon

Sous le lavoir Rossillon Ain

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, 3 artistes rossillonnais vous donnent rendez-vous pour une exposition de leurs oeuvres et autour d’ateliers artistiques au lavoir de Rossillon.

Sous le lavoir Rossillon 01510 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 74 78 94

English : Exhibition and creative workshops by ‘Les rossillonnais créatifs’

As part of European Heritage Days, three artists from Rossillon invite you to an exhibition of their works and artistic workshops at the Rossillon wash house.

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes laden Sie drei Künstler aus Rossillon zu einer Ausstellung ihrer Werke und zu künstlerischen Workshops im Waschhaus von Rossillon ein.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, 3 artisti locali terranno una mostra delle loro opere e laboratori artistici presso il lavatoio di Rossillon.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, 3 artistas locales organizarán una exposición de sus obras y talleres artísticos en el lavadero de Rossillon.

