Exposition et ateliers de calligraphie Musée « Au fil du Papier » Pont-à-Mousson

Exposition et ateliers de calligraphie 20 et 21 septembre Musée « Au fil du Papier » Meurthe-et-Moselle

Début : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T18:+

Dans la chapelle de l’Institut, à l’arrière du musée, une exposition et des ateliers de calligraphie animés par Jean-Sébastien Grill inviteront le public à découvrir l’art de la belle écriture. Entre démonstrations, initiation aux gestes et découverte des œuvres exposées, petits et grands pourront s’immerger dans un univers où tradition et créativité se rencontrent.

Assistez également à la séance de dédicaces du dernier ouvrage d’Adeline Karcher « L’abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson ».

Par ailleurs, une visite musicale du musée animée par

Adeline Karcher vous sera proposée.

Enfin, ce week-end sera le dernier moment de pouvoir découvrir l’exposition temporaire « Une famille mussipontaine – Les Charaux ».

Musée « Au fil du Papier » 13 rue Magot de Rogéville 54700 Pont-à-Mousson

Installé dans un ancien hôtel particulier de la renaissance, ce musée est créé en 1999 avec la volonté de présenter la riche histoire de Pont-à-Mousson et de son université (actuelle université de Nancy) ainsi que de préserver et présenter un incroyable savoir-faire : la fabrique d'objets d'art en carton-pâte ou papier mâché.

Le portail d’entrée avec ses vantaux est classé au titre des monuments historiques par arrêté du 6 novembre 1980. Les façades et les toitures, les plafonds à la française, les deux escaliers sont inscrits aux monuments historiques par arrêté du 25 novembre 1987.

© Tourisme Pont-à-Mousson