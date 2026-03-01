Exposition et ateliers de matelotage

13 Quai Emile Duchemin Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-28 09:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Une cinquantaine de noueurs exposent leurs œuvres de matelotage traditionnel (défenses, badernes, épissures…) et des travaux fantaisie (bracelets, porte-clefs, tapis, gainages…).

Ateliers manuels, peuvent être limités en fonction de l’affluence du public

Venez apprendre les 6 nœuds de base indispensables à connaître et bien plus encore.

Vous pourrez fabriquer des petits objets en cordage bracelets, petits bon’hommes, badernes, que vous emmènerez gratuitement

Dans la péniche ‘Pompon Rouge’, face à l’entrée du Musée

Entrée gratuite, pas de réservation nécessaire. .

13 Quai Emile Duchemin Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 7 78 40 75 81 cldavesne@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition et ateliers de matelotage

L’événement Exposition et ateliers de matelotage Rouen a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de tourisme Rouen tourisme