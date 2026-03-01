Exposition et ateliers de matelotage Rouen
Exposition et ateliers de matelotage Rouen samedi 28 mars 2026.
Exposition et ateliers de matelotage
13 Quai Emile Duchemin Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-28 09:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Une cinquantaine de noueurs exposent leurs œuvres de matelotage traditionnel (défenses, badernes, épissures…) et des travaux fantaisie (bracelets, porte-clefs, tapis, gainages…).
Ateliers manuels, peuvent être limités en fonction de l’affluence du public
Venez apprendre les 6 nœuds de base indispensables à connaître et bien plus encore.
Vous pourrez fabriquer des petits objets en cordage bracelets, petits bon’hommes, badernes, que vous emmènerez gratuitement
Dans la péniche ‘Pompon Rouge’, face à l’entrée du Musée
Entrée gratuite, pas de réservation nécessaire. .
13 Quai Emile Duchemin Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 7 78 40 75 81 cldavesne@free.fr
