Exposition et ateliers Entrez dans le monde d'Art Sandnoh Les Arts du Savoir-Faire Médocain 24 rue de Verdun Blaignan-Prignac Gironde

Gratuit

Début : 2025-07-11 10:00:00

fin : 2025-07-18 19:00:00

2025-07-11

L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe :

Exposition des oeuvre de Art Sandnoh (huiles sur toile, aquarelles, acrylique, recycl’art…)

Je suis toujours vêtue de noir !!! Et, je garde les couleurs pour

mettre de la gaîté et de l’enthousiasme dans ses œuvres. Je travaille toutes techniques sur tous

supports !!! La plupart de mes œuvres sont composées d’huile sur toile et d’objets cassés sur le

cadre ou souvent incrustés dans la toile. Chaque œuvre est originale et unique, et comporte sa

fiche technique avec son petit poème et sa facture…

Ateliers ayant pour thème « La Vigne » réduits de 14 h 30 à 19 h pour tout le monde. Création marque page, carte postale, A4, A3, Carton toilé, peau de batterie… Aquarelle ou Acrylique.

Toutes les œuvres créées durant la semaine seront exposées. .

Les Arts du Savoir-Faire Médocain 24 rue de Verdun

Blaignan-Prignac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 34 04 01 marc.picauville123@orange.fr

