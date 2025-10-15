Exposition et Ateliers Jouer avec le Feu Limoges Art Déco ! Pavillon de l’Orangerie, Limoges

Exposition et Ateliers Jouer avec le Feu Limoges Art Déco ! Pavillon de l’Orangerie, Limoges mercredi 15 octobre 2025.

Exposition et Ateliers Jouer avec le Feu Limoges Art Déco !

Pavillon de l’Orangerie, 4 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-15

Installé dans les jardins de l’Évêché, à proximité immédiate du Musée des Beaux-Arts, cet

espace sera consacré aux démonstrations, aux ateliers d’initiation et à la transmission des

savoir-faire. Il sera animé en partenariat avec plusieurs établissements (École des Métiers

d’Art UIMM, Lycée Mas Jambost, ENSAD) ainsi qu’avec de nombreux professionnels. Ce lieu favorisera les rencontres autour des métiers d’art, les échanges de pratiques et les créations collectives.

Des coups de projecteur mettront en lumière des artistes et artisans des Arts du feu,

invités à présenter leur travail, partager leur démarche ou réaliser des démonstrations.

Les étudiants en CAP Émailleur d’art de l’École des Métiers d’Art UIMM exposeront une

sélection d’œuvres réalisées autour du thème de la modernité, en collaboration avec l’artiste émailleuse Natacha Baluteau.

Programmation en lien. .

Pavillon de l’Orangerie, 4 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine reseau.refractaires@gmail.com

English : Exposition et Ateliers Jouer avec le Feu Limoges Art Déco !

German : Exposition et Ateliers Jouer avec le Feu Limoges Art Déco !

Italiano :

Espanol : Exposition et Ateliers Jouer avec le Feu Limoges Art Déco !

L’événement Exposition et Ateliers Jouer avec le Feu Limoges Art Déco ! Limoges a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Limoges Métropole