Exposition et ateliers Maisons contemporaines illustrées, Bozouls

Exposition et ateliers Maisons contemporaines illustrées

6 rue Marc André Fabre Bozouls Aveyron

Début : 2026-01-23

fin : 2026-02-18

Découvrez l’exposition Maisons contemporaines illustrées proposée par le CAUE de l’Aveyron et partez à la découverte de l’imaginaire et des idées des architectes et designers du XXᵉ siècle.

L’architecture, c’est bien plus que des bâtiments c’est une manière de penser et de vivre notre espace. Découvrez l’exposition Maisons contemporaines illustrées proposée par le CAUE de l’Aveyron et partez à la découverte de l’imaginaire et des idées des architectes et designers du XXᵉ siècle. Ces créations, souvent audacieuses et innovantes, offrent une nouvelle vision de l’architecture et de l’urbanisme. Grâce à ces représentations graphiques, plongez dans un univers où l’art, la fonctionnalité et l’esthétique se rencontrent, pour mieux comprendre comment les architectes transforment notre quotidien. Cette exposition est accompagnée par les ouvrages jeunesse de Dominique Ehrhard, de Didier Cornille et d’Aleksandra Mizielinska qui mettent en lumière, par le dessin, des créations architecturales audacieuses et innovantes.

Pour prolonger la découverte, des ateliers sont proposés en libre accès un lot de 1 000 Kapla® pour imaginer et construire des architectures, des tampons encreurs Stampville® pour réaliser des dessins en perspective, des modèles de cartes pop-up pour explorer les notions de volume et de perspective. .

6 rue Marc André Fabre Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 5 65 48 51 52 mediatheque@bozouls.fr

Discover the Illustrated Contemporary Houses exhibition organized by the CAUE de l’Aveyron and explore the imaginations and ideas of 20th-century architects and designers.

